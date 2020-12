Nuevos estudios sobre el uso del barbijo

La Organización Mundial de la Salud actualizó el uso de barbijos para prevenir contra el Covid-19. Siempre en espacios interiores en los que no pueda asegurarse una buena ventilación, aun cuando pueda mantenerse la distancia recomendada. Esto involucra a quienes no son convivientes como tiendas, lugares de trabajo y escuelas.

No deben usarse mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa ya que estas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. Se recomienda utilizar mascarillas no médicas de tela, de tres capas y con un filtro en el medio. Desaconsejan el uso de aquellas coberturas faciales que tienen válvulas, utilizadas comúnmente por trabajadores de la construcción.

Se debe utilizar mascarillas en casa cuando haya un visitante que no es miembro del hogar y se sepa que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para ventilación natural, o cuando el sistema de ventilación no se puede evaluar o no funciona También deben utilizarse dentro de hogares tengan ventilación adecuada si no se puede mantener una

En el ejercicio se debe mantener una distancia física de al menos un metro y asegurar una buena ventilación. Se debe prestar especial atención a la limpieza y desinfección del entorno especialmente las superficies de alto contacto. Si no se pueden garantizar todas las medidas anteriores, se debe considerar el cierre temporal de las instalaciones públicas de ejercicio en interiores como gimnasios.

Los niños mayores a los seis años deben usarlo Los adolescentes de 12 años en adelante deben seguir, sin embargo, las mismas indicaciones que se les da a los adultos.

Las caretas o visores brindan un nivel de protección ocular únicamente y no deben considerarse como un equivalente a las mascarillas. Son inferiores a las mascarillas en cuanto a transmisión y prevención. Si se van a utilizar protectores faciales, hay que asegurarse de que el diseño sea adecuado para cubrir los lados de la cara y debajo del mentón.

La OMS recomienda barbijos de tela caseras de estructura de tres capas (según el tejido utilizado). Cada capa tiene una función: una capa más interna de un material hidrófilo una capa más externa hecha de material hidrófobo una capa hidrófoba intermedia que se ha demostrado que mejora la filtración o retiene las gotas.

Fuente: OMS