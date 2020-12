Conocé que país celebra Navidad 3 veces

La polémica y siempre vigente Rusia, es el país que celebra las fiestas de invierno en tres actos, y la Navidad no es el más importante de ellos. Sucede que a lo largo de su historia, estas fiestas se han tenido que adaptar primero a las tradiciones paganas, después a las modas europeas, y además a las restricciones comunistas.

Todas estas herencias fueron lo que llevó a que Rusia celebre la Navidad en enero y dos versiones del Año Nuevo separadas por catorce días.

Resulta que el 25 de diciembre es un día laborable en Rusia. Aunque no significa que no se celebre la Navidad, sino que se celebra en otra fecha, específicamente el 7 de enero. Pero el festivo más importante del invierno es el Fin de Año. El mismo tiene lugar, al igual que en la mayoría de los países, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero.

Cabe considerar que Rusia tiene once usos horarios, por lo que da la bienvenida al nuevo año once veces seguidas. Es por ello que algunos aprovechan para brindar once veces en las horas en punto, desde que el reloj marca las doce en la península de Kamchatka, en el extremo oriental del país, hasta que la medianoche llega a Kaliningrado, al oeste, en la frontera con Lituania y Polonia.

Pero las fiestas no acaban ahí. esto se debe a que catorce días después del Fin de Año, llega el Año Nuevo Viejo. Una nueva festividad que llena los hogares de alegría.