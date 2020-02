A los 100 años murió el científico Mario Bunge

El científico argentino Mario Bunge murió a los 100 años en la ciudad canadiense de Montreal. Era físico, filósofo y epistemólogo. La noticia de su deceso fue difundida por la Fundación Princesa de Asturias, que en 1982 le concedió el galardón de Comunicación y Humanidades.

Bunge, estudió física y matemática en la Universidad Nacional de La Plata, y vivía en Canadá desde 1966 cuando se hizo cargo de la cátedra Frothingham de Lógica y Metafísica en la Universidad McGill.

Fundó de la revista de filosofía Minerva (1944-45), fue cofundador de la Asociación Rioplatense de Lógica y Filosofía Científica (1956), en donde fue presidente.

En 1959 escribió la Teoría de la Ciencia "Causality: The Place of the Causal Principle in Modern Science". Mientras que entre sus obras en castellano destacan "Teoría y realidad", "Filosofía de la física", "Epistemología, Materialismo y ciencia", "El problema mente-cerebro" y "Economía y filosofía".

Recibió en total 16 doctorados honoris causa y 4 profesorados honorarios, en 2009 recibió el Guggenheim Fellowship y en 2014 el Premio Ludwig von Bertalanffy. En 1982 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

(Fuente: Página 12).