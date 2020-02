Se tatuó el nombre de su novia en el miembro para que no lo deje

Un insólito hecho se dio como resultado de un triángulo amoroso en la Ciudad de México. Un joven de 18 años se tatuó en el miembro el nombre de su novia. Esto, porque la joven lo habría amenazado de irse con otro si no le juraba su amor.

"Propiedad de Karen", señala el tatuaje de Brayan. A pesar de creer que fue amenazado, el mismo joven salió a decir en las redes sociales que lo hizo por "amor".

Noticias Relacionadas Pudo ser tragedia: lo detuvieron en pleno ataque de ira contra su pareja

Pero luego rompió el silencio Karen. "Él tiene un miembro muy grande y en México está lleno de mujeres 'hot'. Le dije que si me ama pues que se tatúe, ese pene grandote es solo mío y si no lo hacía yo me iba con otro", comentó la joven a través de la misma vía.

El sujeto, está muy agradecido con su pareja, ya que decidió dejar de robar celulares y cambiar el rumbo de su vida gracias a su primer amor, Karen. Asimismo, él coincidió en que su miembro forma parte de la propiedad de su pareja.