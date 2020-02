A tener cuidado: Youtubers ofrecen peligrosos remedios caseros contra el coronavirus

Se debe tener un manto grande de responsabilidad cuando se tratan temas que mantienen a la sociedad en vilo, bajo una preocupación tamaña. La convivencia con la “conciencia de las cosas” y las redes sociales, muchas veces se torna difícil, dada la velocidad con que se generan toda clase de contenidos en las redes sociales, tras un público hambriento que espera a cada segundo consumir esta clase de productos. Muchas veces no se toma la real conciencia que se debería y, son “esas veces” las que se producen contenidos, que se difunden rápidamente, representando un real peligro para el consumidor, que no discrimina lo real de lo cierto, lo inofensivo de lo dañino.

Un puñado de jóvenes influencers, compartieron en You Tube, y otras redes sociales un peligroso, como polémico video llamado "¿Quieres evitar enfermarte por el coronavirus? Nosotros te decimos la cura".



Como era de esperarse, y según publicó el medio Daily Beast, las imágenes no tardaron en recibir miles de visitas y viralizarse. Al mismo tiempo, los comentarios en repudio comenzaron a multiplicarse.



De esta manera, en las citadas imágenes se ve como los Youtubers recomiendan tomar "lavandina", o en su defecto, si el mal es muy grave "directamente cloro", también llamado Solución Mineral Milagrosa (MMS, por sus siglas en inglés).

Noticias Relacionadas Una mujer fingió tener coronavirus para que no la violen

Según estos polémicos influencers, el citado producto de limpieza sirve además para otras enfermedades como "el cáncer, la malaria y el SIDA".



Por último, cabe aclarar que en las últimas horas los mencionados videos fueron eliminados debido a que contenían un mensaje falso y absolutamente peligroso, ya que puede provocar la muerte.