Horror en Italia: actor está en cuarentena con el cuerpo de su hermana fallecida por coronavirus

Un actor italiano, llamado Luca Franzese, fue diagnosticado con el virus Covid-19 al igual que su hermana. Debido a esto, ambos debieron aislarse en su casa en Nápoles para evitar contagiar a más personas.

El detalle trágico es que la hermana del artista, llamada Teresa Franzese, padecía ataques de epilepsia, por lo que estaba dentro del grupo de riesgo de esta enfermedad.

Luca cuenta que cuando Teresa comenzó a mostrar síntomas, llamó a su médico, el cuál rechazó venir a examinarla al ser un posible caso de contagio. El actor cuenta que, ante esta delicada situación, él mismo trató de reanimar a su hermana de 47 años, sin tener éxito.

Noticias Relacionadas La tragedia que cambió el Carnaval de Chimbas para siempre

Franzese manifiesta que ni siquiera las funerarias quisieron acudir a su casa para llevarse el cadáver, por miedo a contraer el virus. Sobre esto declaró: "Estoy encerrado en la casa durante 24 horas con mi hermana que murió por el virus. Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. No solo nos han abandonado, sino que también nos están tratando como a las víctimas de la peste".

Todo esto se dio a conocer ya que, el mismo afectado se grabó en su habitación junto con el cadáver de su hermana, exponiendo su macabra situación, y lo publicó en Facebook para que todos pudieran notar el mal accionar de las instituciones italianas involucradas.