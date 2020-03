¿Cómo puede afectar el coronavirus a los perros?

Este miércoles se dio a conocer que falleció el primer perro diagnosticado con COVID-19, el cual residía con su dueña, quien había dado positivo al virus, en Hong Kong, China. El animal, de 17 años, fue puesto en cuarentena luego de que Yvonne Chow Hau Yee fuera hospitalizada a causa de la enfermedad. Edwin Munir, experto en veterinaria, en torno a este caso, aseguró que los perros ni se contagian, ni trasmiten este tipo de coronavirus.

Noticias Relacionadas Bono para jubilados y AUH: anunciaron las fechas de cobro

Sin embargo destaca que pueden contraer algunos coronavirus, pero no el mismo asociado con el brote actual. En torno a la muerte del perro en Hong Kong dijo que habría que estudiar otras posibilidades de su deceso, entre en las que mencionó su edad. “Se detectó en Hong Kong el caso de este can, pero eso no está determinado cien por ciento. Con esta pandemia sería imposible que no hubiera otros perros infectados”, comentó.

Añadió que de ser así habrían informado otros casos, ya que algunas personas diagnosticadas con COVID-19 deben poseer mascotas, que entonces pudieron haberse visto afectadas. El también columnista del periódico Diario Libre, además apuntó que los integrantes de la Asociación de Médicos Veterinarios Internacional se reunieron para tratar la situación, en donde descartaron que los animales en sentido general se contagien de los humanos por el virus.

Noticias Relacionadas Delicioso pero mortal: prohibieron la venta de un conocido helado

El especialista instó a que las personas se lleven de las recomendaciones de aquellos que tienen dominio del tema, que no se dejen desinformar. Y que antes de llegar a una conclusión o difundir algún dato que no esté comprobado, acudan en primera instancia a las fuentes oficiales y confiables, citando de manera puntual la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Noticias Relacionadas Un jugador de Selección el primer deportista infectado en el país

De su lado, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirmó que la principal forma en que la enfermedad se está propagando es de persona a persona, ya sea cuando están juntas, o de las gotas respiratorias de una persona infectada cuando tose y estornuda.