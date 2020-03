“Quédate en tu casa, tú que puedes”: el triste relato de una médica española

El coronavirus está atacando a todo el mundo y no hay dudas de que uno de los países más afectados por esta enfermedad es España, que posee más de 25.000 infectados confirmados. Justamente en dicha Nación trabaja la autora de este movilizante video.

Noticias Relacionadas La pandemia avanza: España reportó 324 nuevas muertes y los contagiados ya son 25 mil

La mujer en cuestión comienza el video enseñando como termina su rostro luego de portar un equipo de protección durante las 10 horas de turno que tiene que cumplir diariamente, además de confirmar que todos los días termina llorando.

Luego de enseñar su rostro, la mujer les ruega a todas las personas que vean este video, que se queden en su casa, que lo hagan por ellos mismos, por su familia o por quien sea. Además pide por favor que no se aprovechen de las libertades que hay dentro de esta cuarentena, que no saquen provecho de que se puede salir a pasear el perro para ir a dar paseos de 2 kilómetros o aprovecharse de que se puede ir a comprar para hacerlo todos los días.

Noticias Relacionadas Ya hay más de 11.400 muertos por coronavirus en el mundo

Finalmente la protagonista de esta grabación nos cuenta la cruda realidad de esta pandemia, diciendo: “Esto está empezando y es muy gordo lo que viene, no hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección” y cierra comentado: “Así que por favor quédate en tu casa, tú que puedes”.