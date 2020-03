El presidente de México le restó importancia al coronavirus y pidió que todos "sigan con su vida normal"

"No dejen de salir. Yo les voy a decir cuándo no", aseguró el presidente de México, Andrés López Obrador en un video que publicó en su cuenta de Twitter. De esta manera, el mandatario ordenó a sus ciudadanos que aún no tomen precauciones ante la pandemia de coronavirus.

El video del mandatario mexicano se volvió viral y recibió miles de críticas de personas que no pueden creer como este presidente no de la orden del aislamiento social, una política ya aplicada en las principales naciones del planeta.

Con el paso de las horas, el mandatario aceptó algunas recomendaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud para frenar los contagios, pero sigue sin ordenar la cuarentena, a pesar de que México limita con los Estados Unidos, uno de los países que tiene más infectados.

"Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas. Eso es fortalecer la economía. No hacemos nada bueno, ni ayudamos si nos paralizamos de manera exagerada. Vamos a hacer la vida normal. En su momento, el Presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos", aseguró el mandatario.

Ya días antes el mandatario fue cuestionado por saludar y tocar a decenas de simpatizantes, ahora tras este video el hashtag “saluden a México” se ha vuelto tendencia con miles de mensajes de crítica contra el mexicano.

"Saluden a México":

Por quienes despiden a ese país tras el mensaje de su presidente Andrés Manuel López Obradorpic.twitter.com/Rtj8vsJxTF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 23, 2020

Tras la avalancha de críticas, este lunes el mandatario cambió de parecer y sugirió no tocar a la gente para saludarla. "Quiero hacer una propuesta sobre el saludo, tocando el corazón", dijo el mandatario esta mañana, en su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Luego posó su mano derecha en el corazón e inclinó su cabeza.

Acto seguido aseguró que respetará las indicaciones de los médicos, pero advirtió que no saludará con el codo sino que se tocará el corazón.

Según datos oficiales hay 316 personas infectadas con coronavirus y dos muertos. Mientras que el mapa del coronavirus da cuenta de más de 373.000 casos y más de 16.000 muertos en 178 países.