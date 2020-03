El tiro por la culata: Boris Johnson tiene coronavirus

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, confirmó en la mañana de este día viernes 27 de marzo, que ha dado positivo para coronavirus. Esta noticia resulta bastante irónica, ya que el líder político subestimó en mas de una ocasión esta pandemia global, rehusándose a tomar medidas drásticas en su país.

Johnson había tomado la polémicas decisión de mantener abiertas todas las escuelas del Reino Unido, además de no suspender los evento masivos rápidamente, siendo que los países más afectados en este momento son en su mayoría naciones europeas.

Estas determinaciones fueron bastante criticadas por profesionales de la salud británicos, incluso Richard Horton, el director de la publicación médica The Lancet, llegó a declarar que: "El Gobierno está jugando a la ruleta rusa con los británicos y estamos ante un grave error".

Claramente esta suerte de "tranquilidad" ante el coronavirus le salió caro al primer ministro, que confirmó su enfermedad mediante un video posteado en su cuenta de Twitter en el que menciona: “En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”.