Conmoción por la muerte de una nena de 12 años con coronavirus

Este martes, el Gobierno de Bélgica, informó la muerte de 192 personas en las últimas 24 horas por coronavirus. Entre las víctimas, se registró el fallecimiento de una nena de 12 años que provocó conmoción en las autoridades. “Es una eventualidad que es muy rara, pero que nos conmociona”, sostuvo Emmanuel André, portavoz del equipo interfederal contra el Covid-19 de Bélgica.

Éste, se convirtió en el caso de la persona más joven de Europa que murió a causa de la pandemia. Hace una semana, en Francia, se registró la muerte de una chica de 16 años.

Las autoridades sanitarias de Bélgica, no brindaron más detalles sobre la víctima. Sin embargo, el director del comité científico, Steven Gucht, aseguró que “es importante mencionar que esto es excepcional en gente joven. No es la regla. No sabemos qué salió mal. Es importante que se investigue caso por caso”. Y agregó que “a todas las edades, desde los 10 años hasta las edades más avanzadas, se pueden desarrollar complicaciones”.

Hasta este martes, Bélgica, confirmó 12.775 casos positivos de coronavirus y 705 muertos. Del total de casos confirmados, 4.920 personas están hospitalizadas y 1.021 se encuentran en cuidados intensivos.

En pleno ascenso de los casos, el Gobierno Belga, busca reforzar las medidas de prevención contra la pandemia. Además, las autoridades, informaron que sancionarán severamente a quienes tosan o escupan intencionalmente a las fuerzas de seguridad, a otras personas o sobre alimentos.

En los últimos días, se registraron varios incidentes de este tipo, por lo que el Gobierno, advirtió que quienes no acaten las normativas, podrán recibir condenas de entre tres meses y dos años de prisión.