Coronavirus: Científico creó un sistema que detecta el virus en segundos

En una universidad de Estados Unidos, un científico creó un software que realiza test de coronavirus y entrega los resultados en unos pocos segundos. El creador de este sistema se llama Barath Narayanan, un profesional que trabaja en el Instituto de Investigación de la Universidad de Dayton, Ohio.

Noticias Relacionadas Pueden trabajar: estas son las nuevas tareas exceptuadas de la cuarentena

Este científico logró desarrollar un software que, con sólo escanear una radiografía del tórax del paciente puede detectar si está infectado con el virus COVID-19 o no, con una precisión del 98%. Narayanan ya ha creado previamente otros sistemas similares que detectan el cáncer de mama, de pulmón, la malaria, tumores cerebrales, tuberculosis, retinopatía diabética y neumonía, todos con un alto grado de precisión.

Noticias Relacionadas La que faltaba: Entró en erupción el volcán Anak Krakatoa en Indonesia

El proceso utiliza un algoritmo de aprendizaje que fue entrenado para utilizar escaneos de personas que padecían coronavirus y de personas totalmente sanas, para buscar las marcas asociadas a este virus. Acerca de esto, el científico comentó: "Lo que eso significa es que el software ha decidido que algo está ahí, en esa región en particular, y ese algo en particular cumple con sus criterios para clasificar la imagen como si tuviera marcas de COVID-19, en contraposición a no tener COVID-19, o en contraposición a tener otra enfermedad pulmonar".

Gracias a este "entrenamiento" con los rayos X, este sistema ha logrado entregar los resultados con más precisión cada vez, llegando al 98%. Barat explicó que estas herramientas que realizan diagnósticos basados en un software, pueden servir como una valiosa segunda opinión para el personal médico, sobre todo en aquellos lugares donde hay pocos profesionales que puedan trabajar.