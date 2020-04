Con el meme del momento salen a concientizar sobre el coronavirus

Este jueves, se conoció el inusual operativo de concientización que llevó a cabo la policía colombiana en la localidad de Quibdó, Choco parodiando al meme del coronavirus. El meme que se replicó en los últimas semanas para ponerle humor a la pandemia, convirtió al video de los africanos que bailan mientras llevan un ataúd, en uno de los más populares en las redes sociales.

Montados en un camión y con un ataúd sobre sus hombros, un grupo de policías emuló el meme del momento, y bailó al ritmo de la música como los africanos que cargan los cajones funerarios mientras danzan. En el camión también van otros efectivos que muestran la correcta manera de lavarse las manos, al tiempo que a través de un megáfono una voz invitan a las personas a permanecer en su casas, respetar la cuarentena y tomar medidas de higiene. “Se recomienda, por su salud y la de su familia, procure permanecer en casa. Policía Nacional, somos uno, somos todos”, dice la voz que acompaña a los danzantes.

Chco es uno de los departamentos de Colombia con más población afrodescendiente, además de ser uno de los lugares más afectados por el conflicto armado. En su capital Quibdó se han reportado hasta la fecha hay un caso confirmado por coronavirus, una mujer de 47 años auxiliar de enfermería de un hospital local.

El video de los policías se hizo viral en redes sociales, despertando toda clase de reacciones, muchas de ellas entretenidas por la referencia al meme que surgió en la red social Tik Tok. Mientras que otros usuarios se indignaron porque “con la muerte no se juega”, alegaron.

El video de los africanos, que según el portal Know Your Meme se originó en Ghana, se popularizó en estos tiempos que el mundo entero vive una crisis de salud por la propagación del letal coronavirus, como una forma satírica de recordar los peligros a los que nos exponemos si no cumplimos con el aislamiento. Está basado en un tradición fúnebre en las que personas contratan a grupos de hombres bien vestidos para que lleven el ataúd del difunto mientras cantan y bailan a ritmo de música alegre. La canción que usualmente acompaña el meme, que toma videos grabados en un documental de la BBC sobre estos “entierros felices” en 2017, es “Astronimía” de Vicent Tone y fue agregada por un usuario de Tik Tok responsable de viralizar el meme de los ghaneses.