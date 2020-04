"Mamá, no voy a poder ir a casa": el mensaje de un nene de 4 años con coronavirus

Un pequeño de apenas cuatro años de edad, se contagió de coronavirus, a pesar de que toda su familia comenzó a cumplir la cuarentena en tiempo y forma, en el estado de Colorado, Estados Unidos. El nene se llama Lincoln y es hijo de una profesional de la salud.

Luego de que su madre notara que el menor de edad tosía muy fuertemente y padecía muchas dificultades para respirar, decidieron internarlo en un hospital para que pudieran atenderlo adecuadamente. En este establecimiento tuvieron que proporcionarle un respirador artificial a Lincoln.

Anna Zimmerman, la mamá del menor, tiene un blog en internet, en el cual estuvo actualizando diariamente como evolucionaba su hijo. Por este medio, Anna mencionó que fue desgarrador escuchar a su hijo decir: "Mamá, esto no vale la pena; Mamá, ¿cuándo va a parar esto?; Mamá, no me siento tan bien; Mamá, no voy a ir a casa".

La mujer confirmó que, como médica, siguió de cerca esta pandemia y, antes de que existiera un mandato estatal o federal que prohibiera las actividades que produzcan una aglomeración de personas, decidieron que sus hijos dejaran de practicar Jiujitsu y natación, para no exponer a los pequeños.

"Adoptamos las recomendaciones de quedarnos en casa temprano y nos apegamos a ellas. Hicimos todo bien ", manifestó la madre. Afortunadamente y luego de un mes de estar internado, Lincoln evolucionó favorablemente y pudo recuperarse de esta peligrosa enfermedad.

Anna no quiso perder la oportunidad de aprovechar esta situación para darle un mensaje a todos los padres del mundo. "Por favor, manténganse a salvo, manténganse saludables y por favor, tomen este virus en serio, no es broma", expresó en su blog.