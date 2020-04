Los niños salen a la calle este domingo: "no me acuerdo como se pedalea"

La medida que se implementó unas horas antes que en la Argentina es práctimamente igual a la comunicada por el presidente Alberto Fernández en la noche del sábado. Después de 42 días los menores de 14 años pueden salir a la calle por un lapso de una hora y los cambios en el paisaje habitual de las calles se notan.

Noticias Relacionadas Peluquerías: el protocolo que seguirán para funcionar en cuarentena

Algunas familias han decidido salir completas ya que se etableció que siempre debe haber un mayor acompañándolos y en este caso se han visto patinetas y bicicletas por todos lados. La proporción es de un adulto cada tres niños, no pueden compartir los juguetes, además deben respetar la distancia social. En esas condiciones están aireándose en la calle.

El diario El País describe una situación vivida en una plaza, que podrá ser lo que pase tal vez en cualquier espacio verde de Argentina, en este caso con Carlota, una niña de 6 años que era incentivada por su padre para que ande en su bicicleta:

Noticias Relacionadas San Juan habilitó a empleados domésticos, peluquerías e industria desde el lunes

“Que no me acuerdo de pedalear”, decía enfadada. “Acuérdate de que solo tenemos una hora”, insistía su padre. “Yo lo que quiero son mis amigas”, respondía la niña enfurruñada. Separado, explicaba que con la madre de la niña se han turnado por semanas. “Primero hicimos turnos de dos semanas, pero era demasiado, por intensidad para el que la tenía y porque la echaba de menos el que no la tenía”.

En Bacerlona los alrededores de la Sagrada Familia se vieron inundados de vecinos ansiosos por disfrutar del aire libre, la guardia civil puso cintas en los accesos a la playa porque ese todavía es un lugar donde no se puede acceder.

También hay reporte de lo que pasa en Madrid donde las veredas angostas no permiten en algunas zonas el distanciamiento social obligatorio por lo que a la fuerza se debe transitar por la calle. A más de un niño se le escuchó decir : -"¡Mamá! ¿Viene Alguien?.

Los espacios verdes están cerrados pero como las limitaciones para entrar no eran tan marcadas los parque sestán llenos de gente según describen las crónicas. Una de las madres contó sobre el final del "recreo" que los chicos “Se han puesto un poco tristes pero, pensamos salir todos los días y eso también es un aliciente para ellas”.

Fuente El País