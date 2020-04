Estados Unidos publicó tres videos de ovnis

Estados Unidos publicó tres videos en los que se pueden vislumbrar ovnis. Fue desde El Pentágono, la sede del departamento de defensa de dicho país, ubicado en el estado de Virginia.

Noticias Relacionadas La que faltaba, ahora denuncian haber visto ovnis en Chile y otros países

Las imágenes fueron tomadas por cámaras infrarrojas y muestran a los ovnis moviéndose rápidamente. En dos de los mismos, se escuchan declaraciones de los trabajadores que captaron los registros fílmicos, sorprendidos.

De hecho, se oye a uno de ellos especular con la posibilidad de que los objetos fueran drones. Tras el lanzamiento oficial de los videos, quien habló fue Sue Gough, portavoz del Pentágono, a través de un comunicado oficial.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, comenzó. Y se conoció el dato que ahora los pilotos de la Marina tienen pautas a seguir cada vez que crean que hayan visto un ovni.

Estos tres videos ya habían sido publicados anteriormente por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía que estudia fenómenos aéreos y de la que Tom Delonge (ex integrante de Blink-182) es miembro cofundador.

No es la primera vez que pilotos de la Marina ven objetos voladores no identificados: en el año 2017 uno de ellos explicó lo que vio en el 2004. “A medida que me acercaba… aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos”, declaró.

Y comparó al objeto con ‘una pelota de ping pong que rebota en una pared’. Fue también en 2017 que Luis Elizondo (ex jefe de un programa clasificado para el estudio de estos fenómenos en el Pentágono), declaró que “hay pruebas convincentes de que no podemos estar solos”.