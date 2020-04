No descartan nada: ¿Se puede curar el coronavirus con hormonas femeninas?

Según datos oficiales, las cifras en todo el mundo indican que los hombres son los más afectados y tienen más posibilidades de morir por el coronavirus. Esto llevó a los científicos a pensar en posibles tratamientos para encontrar una cura para la pandemia que mantiene en vilo a todo el planeta. A partir de estos datos, surgieron dos nuevos ensayos clínicos que están en las instancias preliminares.

Noticias Relacionadas Método Trump: New York registró más de 100 envenenamientos con desinfectantes

Estas prueban tomaron como punto de partida las hormonas femeninas. Por eso, por un lado, en Nueva York comenzaron a inyectar estrógenos, una de las principales hormonas femeninas, en pacientes masculinos. Mientras que en Los Ángeles, realizaran una prueba con progesterona, otra de las sustancias predominantes en las mujeres. Sara Ghandehari, neumonóloga en Cedars-Sinai en Los Ángeles, manifestó: “Hay algo acerca de ser mujer que funcionaría como protector y también el embarazo sería una condición favorable. Eso nos hace pensar en las hormonas como base para nuevos tratamientos”. Las pruebas estarán a cargo del doctor Sharon Nachman, una eminencia en medicina.

Asimismo, algunos médicos proporcionaron su aclaración. “Los hombres mayores se ven afectados de manera desproporcionada, y eso me sugiere que tiene que ser algo genético, o que no sea solo hormonal. El estrógeno tiene propiedades inmunomoduladoras. Se podría obtener un efecto beneficioso tanto en hombres como en mujeres”, expresó la doctora Sabra Klein, de la Johns Hopkins University, al diario The New York Times.

Noticias Relacionadas Malnacido: detuvieron a un hombre que abusó sexualmente a 11 mujeres en 6 horas

Por otra parte, Janine Clayton, directora de la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer de los Institutos Nacionales de Salud manifestó al mismo diario que “hay algo en el sistema inmunológico de las mujeres que es más exuberante”, con respecto a la capacidad de recuperarse de distintas infecciones.

Citado por The New York Times, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que la tasa de mortalidad entre los hombres fue del 2.8 por ciento contra 1.7 por ciento entre las mujeres. Según The Guardian, en China, Francia, Italia y Corea del Sur, las tasas de mortalidad masculina alcanzó más del 50 por ciento superiores a las femeninas.