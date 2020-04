¿Fin de la pandemia?: una conocida droga podría ser la solución al coronavirus

Profesionales a lo largo de todo el mundo se encuentran trabajando incesantemente para poder encontrar una cura para la pandemia del coronavirus. Lamentablemente aún no se ha podido encontrar ni una vacuna, ni tampoco se ha podido establecer algún tipo de tratamiento que sea eficaz.

En relación a este tema, una reconocida infectóloga llamada Isabel Cassetti, mencionó que la droga "remdesivir" podría ser un antiviral activo frente al virus COVID-19. Esta droga actualmente está siendo estudiada en varios estudios clínicos, para aplicarla en pacientes con neumonías leves, moderadas, y severas producidas por el coronavirus.

"Espero que su aprobación sea en el corto plazo y que su uso resulte en un beneficio claro para los pacientes”, comentó Cassetti al medio Infobae. Hasta el momento, el "remdesivir" fue testeado en ratones y monos, en los cuales se pudo apreciar la inhibición de la replicación del virus y además, los profesionales se percataron de que también se evitaron lesiones pulmonares.

Actualmente se está probando en pacientes infectados por coronavirus SARS-CoV-2. Esta droga comenzó a ser considerada luego de que la publicación que realizó el The New England Journal of Medicine, en donde se informaba que el 68% (36 de 56 pacientes) de los pacientes que padecían una infección grave y fueron tratados con remdesivir, tuvieron mejoras en su condición clínica.