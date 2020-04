Japón tiene un plan para una futura guerra contra extraterrestres

Despúes de que Estados Unidos difundiera a través del Pentagono los videos filmados por pilotos de la Marina sobre tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) y los videos recorrieron el mundo entero, algunos países, como en este caso de Japón, comenzaron a activar sus protocolos anti extraterrestres para luchar en una eventual guerra.

Por esto mismo, el Ministerio de Defensa de Japón confeccionó un plan de contingencia para que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa del país asiático puedan responder con fuego ante un objeto volador no identificado. El ministro de Defensa, Taro Kono, sostuvo en conferencia de prensa que no cree en los ovnis y afirmó que sus militares no vieron ninguna nave extraterrestre. A pesar de ello, el funcionario informó que su país estará preparado para dicho escenario.

Por otro lado, es importante resaltar que pese a la negativa que tiene el ministro japonés, las grabaciones difundidas por Estados Unidos fueron claves para que varios países tomen las medidas necesarias a fin de que, en caso de ser necesario, estén preparados para enfrentarse a un escenario de esta clase.

Las imágenes de los objetos voladores no identificables fueron tomadas por cámaras infrarrojas y muestran a los ovnis moviéndose rápidamente. En dos de los mismos, se escuchan declaraciones de los trabajadores que captaron los registros fílmicos, sorprendidos. De hecho, se oye a uno de ellos especular con la posibilidad de que los objetos fueran drones.

Tras el lanzamiento oficial de los videos, quien habló fue Sue Gough, portavoz del Pentágono, a través de un comunicado oficial. “Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, comenzó. Y se conoció el dato que ahora los pilotos de la Marina tienen pautas a seguir cada vez que crean que hayan visto un ovni.