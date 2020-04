Lejos de casa: asesinaron a un argentino varado en el extranjero

Un argentino llamado Leandro David Maza, de 29 años de edad, se encontraba varado en Estados Unidos debido a que la cuarentena total, establecida a raiz de la pandemia global del coronavirus, lo tomó por sorpresa y no pudo regresar a la República Argentina de ninguna manera.

Maza había viajado junto a su novia, llamada Dana, y a su padre, llamado Héctor. El grupo estuvo conociendo California, Las Vegas y Los Ángeles. Finalmente, en este último territorio mencionado, fue donde los 3 integrantes de este viaje de placer tuvieron que refugiarse por el aislamiento.

Tristemente, Leandro nunca pudo regresar a su país de origen, ya que durante la noche del pasado jueves, frente a una casa que ocupaban en la avenida Linden, en una zona residencial de Long Beach, fue asesinado por un hombre que lo apuñaló en reiteradas oportunidades.

Horas más tarde, autoridades del país norteamericano, detuvieron a un joven llamado Edson Rufino de 19 años, que sería quien asesinó a Meza. Según lo que informaron varios medios de Estados Unidos, lo que habría sucedido fue que Rufino había llegado al lugar para ver a su hija, siendo que tenía una orden de restricción que se lo impedía. Meza al percatarse de la situación, habría intervenido tomando una vara de metal con sus manos.

Acto seguido ambos habrían comenzado una pelea, que tuvo como resultado la muerte del argentino, a raíz de una puñalada en su torso. Si bien una ambulancia llegó al lugar de los hechos, Leandro David ya había muerto. No obstante, esto no pudo ser confirmado, ya que el padre de la víctima declaró en un medio nacional, que su hijo nunca estuvo armado con un fierro y que tampoco participó de la pelea.

Lamentablemente, sea cual se la historia real el triste desenlace es el mismo. En este momento, la familia del joven fallecido se encuentra realizando trámites para poder repatriar el cuerpo, cosa que no es para nada sencilla en estos momentos en el que se atraviesa por una emergencia sanitaria. Acerca de esto, la hermana de Leando, Vanina, explicó: “Hay muchos gastos que hay que afrontar ahora para repatriar el cuerpo. De la embajada argentina en Estados Unidos no atienden, no tiene ninguna respuesta y necesitamos que alguien los ayude”.