Coronavirus en la cárcel: fallecieron nueve presos por la pandemia

Reino Unido está sufriendo un gran problema en sus cárceles. Hasta el momento hay por lo menos 9 fallecimientos confirmados por coronavirus en las distintos penales de dicha Nación. Justamente días atrás, las autoridades de este país se encontraban analizando un plan para liberar a uno 4.000 reos para evitar que se contagien.

Los decesos se produjeron en 7 cárceles distintas: una prisión para mujeres ubicado en County Durham y las 6 restantes están en Littlehey (Cambridgeshire), Birmingham, Mancherster, Merseyside, Belmarsh y Nottinghamshire. Según lo que informó el medio Europa Press, hay más de 100 reos que padecen coronavirus.

Sin embargo, el problema no está solamente dentro de las celdas, si no que también varios agentes carcelarios y los distintos trabajadores que desempeñan sus distintas tareas en estos reclusorios, también se ha visto infectados por el virus COVID-19. Debido a esto, los prisioneros prefieren no salir a las áreas recreativas de los penales.

No cabe duda que estos fallecimientos provocaron que se agilice esta decisión de liberar a algunos reos, la cual seguramente será puesta en práctica en los próximos días para evitar un mayor número de víctimas fatales. Este plan consiste en dejar libres a presos de bajo riesgo, a mujeres embarazadas y a reos que les queden menos de dos meses de condena por cumplir. Lógicamente todos ellos serán controlados por las autoridades, gracias a que tendrán colocadas tobilleras eléctricas para conocer su ubicación en todo momento.