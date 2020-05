Hoy es el Día de la Enfermería: conocé porqué felicitar a quienes nos cuidan del COVID-19

Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera, con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada precursora de la enfermería profesional moderna. Todos estos profesionales están dejando la piel para sacar adelante al país y al mundo ante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

Si hay un sector laboral que está sufriendo más que ningún otro la crisis del coronavirus ese el de los profesionales sanitarios. Médicos, enfermeros, cuidadores, auxiliares, celadores, administrativo, trabajan sin descanso desde hace días en hospitales y centros de salud abarrotados y, en muchas ocasiones, en condiciones lamentables.

Incluso, en circunstancias normales ya es una profesión de riesgo que requiere paciencia y fortaleza. Como este día es un reconocimiento a su ardua labor y esfuerzo que realizan estos trabajadores, te dejamos una serie de frases reflexivas para compartir en esta especial jornada.

"La empatía es la esencia de una enfermera", Jean Watson.

"La enfermería es como una manía, una fiebre en la sangre, una enfermedad incurable que una vez contraída no se puede curar. Si no fuera así, no habría enfermeros", Mónica Dickens.

"Las enfermeras son la hospitalidad del hospital", Carrie Latet.

"Las enfermeras son ángeles con zapatos cómodos" anónimo.

"Las enfermeras tienen esa manera única e insaciable de cuidar de otros, lo que es una gran fortaleza y a la vez una debilidad", Dr. Jean Watson.

"Le debo mi éxito a esto: nunca di ni acepté una excusa", Florence Nightingale.

"No era así de fuerte cuando comencé. La enfermería me hizo fuerte", Tilda Shalof.

"No se trabaja de enfermera, se es enfermera", Gisela Pou.

"Nuestro trabajo es amortiguar la tristeza y celebrar el deber cada día, mientras solo hacemos nuestro trabajo", Christine Belle.

"Si salvas una vida eres un héroe, pero si salvas 100 vidas eres una enfermera", anónimo.

"Un hospital nunca será seguro para los pacientes si no es seguro para las enfermeras, si no pueden alzar su voz, cuidar de los enfermos y usar sus conocimientos, habilidades y destrezas", Tilda Shalof.

"Una enfermera siempre nos dará esperanza; es un ángel con estetoscopio", Carrie Lalet.