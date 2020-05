Impactan las aulas de Corea del Sur, tras la vuelta a clases

Durante este miércoles 20 de mayo, se retomaron las clases presenciales en Corea del Sur, sólo para aquellos estudiantes que estén cursando el último año de su educación secundaria. El resto de alumnos se reincorporarán de forma escalonada, desde esta jornada hasta el 8 de junio.

Si bien se estableció retomar las clases de esta manera, en aquellas escuelas pequeñas, en donde concurren menos de 60 alumnos, podrán ingresar al establecimiento educativo todos los estudiantes. Este retorno a las aulas se dio con un minucioso protocolo de prevención, establecido por las autoridades.

Estas son algunas de las medidas que se tomaron desde el Ministerio de Educación: se le realizará todos los días, una revisión de la condición física de los jóvenes, incluyendo controles de temperatura. Se limpiarán los pupitres antes del comienzo de cada clase, ventilarán los ambientes, será obligatorio el uso de tapabocas, excepto a la hora del almuerzo.

Sin embargo, una de las determinaciones que más impactó en todo el mundo, fue la colocación de mampáras de plástico transparente en cada uno de los bancos, para que los alumnos no tengan un contacto directo entre sí. Acerca de esto Yoo Eun-hae, la ministra de Educación, manifestó lo siguiente a un medio local: "Sé que éste no es un camino fácil, pero tenemos que tomarlo, ya que no está claro cuándo puede terminar la pandemia de Covid-19".