¿Cuánto dura el COVID-19 en el aire?

Una de las grandes dudas que ha generado el coronavirus en la gente es ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en el aire? Acerca de este tema se han afirmado muchas cosas, pero finalmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio científico, que despeja todo tipo de dudas.

Este estudio menciona que el COVID-19 puede sobrevivir flotando en el aire, un poco menos de 4 horas. Además de expresar este detalle, esta investigación también aclaró que una persona no puede contagiarse si pasa por un lugar por el que anteriormente estuvo un infectado.

A raíz de esto, el uso de tapabocas, barbijos o mascarillas no serían necesarios. No obstante, este estudio manifiesta que si existe un gran riesgo de contagio, si las personas no respetan el distanciamiento social, ya que de esta forma están más expuestos a las gotas respiratorias que expulsan los infectados, cuando estornudan o tosen.

Si bien esta investigación terminó de confirmarlo, la Organización Mundial de la Salud viene manifestando desde el mes de marzo que el COVID-19 no se transmite por el aire, en cambio, si puede contagiarse por el contacto directo con las gotas respiratorias anteriormente mencionadas.