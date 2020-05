Desgarrador: dio a luz con coronavirus y sólo pudo ver a su hija por videollamada

Una triste situación se vivió en Estados Unidos, más precisamente en Florida. Lo que sucedió fue que una mujer, llamada Florette Johnson, dio a luz a su pequeña hijita, estando infectada con el virus COVID-19. A raíz de este problema, la madre no pudo conocer personalmente a su beba.

Johnson accedió a ser entrevistada en el medio The Sun. En esta comunicación. la mujer contó como se vivió en primera persona esta desgarradora situación: “No sabía qué tan serio era esto. Me llevaron al trabajo de parto y al parto, luego me trasladaron a otra sección debido al miedo al virus”.

Los profesionales de la salud debieron practicarle una cesárea a Florette, por más que ella deseaba parir de forma natural, debido a su condición de paciente positivo de coronavirus.“Cerré los ojos y le pedí a Dios el aliento y la fuerza para empujar, el médico se sorprendió”, expresó la protagonista de esta historia.

Luego de 30 minutos de trabajo, finalmente la pequeña nació y los médicos debieron llevársela de inmediato del lugar. “Se la llevaron de inmediato. No pude verla con claridad ni tocarla. El médico pidió ayuda porque mi respiración empeoró”, contó Florette recordando ese duro momento.

Posteriormente Johnson contó como fue que conoció a su hijita finalmente: “La única forma en que pude ver a mi bebé fue por FaceTime con la enfermera”, manifestó. Finalmente la madre, contra todo pronóstico, pudo reponerse de esta peligrosa enfermedad. “Mi situación empeoraba, la neumonía se apoderó de mis pulmones. La doctora preguntó si quería llamar a alguien. Entonces le pedí que llamara a mi esposo. Dios me permitió seguir aquí. Quiero agradecer a todos los que oraron por mí y mi familia. Todos ustedes son enviados al cielo “, mencionó entre lágrimas.