Israel desarrolló más anticuerpos y avanza hacia la cura del coronavirus

Este viernes, el Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, comunicó que consiguieron desarrollar más anticuerpos que neutralizan el coronavirus, además del presentado a comienzo de la semana, que acelerarán la creación de fármacos para combatir la enfermedad COVID-19. Ya durante esta semana, el Ministerio de Defensa Israelí anticipó por Twitter que el desarrollo anunciado cumplía con tres parámetros claves para considerar su potencial efectividad. El primero de estos es que es monoclonal y contiene una baja proporción de proteínas nocivas para el ser humano. El segundo aspecto es que es capaz de neutralizar este coronavirus (SARS COV-2) y el tercero es que fue probado en un tipo agresivo de coronavirus.

El presidente de Israel, Reuvén Rivlin y el titular de Defensa, Naftali Bennett, fueron notificados sobre el avance con tres anticuerpos de forma satisfactoria y aclararon que esto permitirá desarrollar medicamentos para pacientes graves con coronavirus. Pero aclararon que no se trata de una vacuna. En los próximos días, se llevará a cabo el registro de patentes y luego los investigadores publicarán un artículo científico para su revisión por pares, anunció el centro. Pese a ser un medicamento potencialmente capaz de funcionar, aún no ha pasado las pruebas en animales ni humanos. Esto podría tomar meses antes de pasar las pruebas para ser aprobado y producido en masa. El hecho de que estos parámetros estén aprobados, significa que este proceso podría tardar menos, aunque no se conoce un tiempo estimado.

El mandatario israelí expresó ante la prensa local que “El mundo entero espera el día en que se encuentre un anticuerpo, una inmunización, un medicamento o un tratamiento que nos ayude a salvar vidas. Aunque el proceso es largo y complejo los actuales avances suponen un paso significativo hacia la victoria”.

Decenas de equipos de investigación buscan en el mundo una vacuna para el virus SARS-CoV-2 que provocó una pandemia con más de 260.000 muertos, y alrededor de una docena estarían en los primeros estudios de ensayos en humanos. En este caso se trata de unos anticuerpos para la creación de fármacos, desarrollados por el Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica que se dedica, entre otras cuestiones, a investigar sobre armas químicas y buscar antídotos para ellas.

Esta noticia se suma al que realizó Gilead Science y su droga, el redemsivir, que ingresó en fase clínica de investigación, después de su tratamiento mostrara resultados positivos en pacientes graves de coronavirus y la droga fuera aprobada por la FDA. Los científicos israelíes aclararon que su tratamiento y el redemsivir difieren en su efecto, pues el desarrollado por el gobierno israelí es un anticuerpo que es capaz de neutralizar el virus, mientra la droga estadounidense ayuda a mejorar los niveles de oxígeno en pacientes graves.

Hasta el momento, hay 130 investigaciones en medicamentos y tratamientos contra el coronavirus, inlcuyendo los avances de China en pruebas clínicas, es decir, en humanos. Lo mismo que ocurre en EEUU con Pfizer y BioNTech, laboratorios que ya hicieron las primeras pruebas en humanos buscando evaluar la seguridad y la inmunogenicidad, así como la dosis óptima del medicamento.