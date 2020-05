Impactante video: atacó a la Policía con una espada ninja

Un inesperado hecho se produjo en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Lo que sucedió fue que, la Policía del lugar recibió varios llamados denunciando la presencia de un hombre que esgrimía una espada y que se notaba muy alterado. El hecho se produjo el pasa martes 5 de mayo.

Las autoridades pudieron identificar a esta persona como Justin Charlan, de 40 años de edad. Una vez que las autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos, pudieron apreciar como Charlan tenía una espada entre sus manos. Cuando el violento hombre se percató de la presencia de los policías, comenzó a amenazarlos.

Uno de los efectivos policiales que acudieron a este lugar fue el oficial Vincen Segura, junto con su compañero. Estos dos uniformados trataron de convencer a Justin para que deponga su actitud, pero no sólo no lo lograron, si no que Charlan se alteró aún más y comenzó a acercarse a ellos para atacarlos con su espada.

El hombre manifestaba ser un ninja, por lo que los iba a liquidar. Lamentablemente, debido a que el supuesto guerrero oriental continuaba acercándose más y más con la espada en mano, el oficial Segura le disparó en tres oportunidades, terminando con la vida de Charlan. Posteriormente las autoridades manifestaron que este hombre ya había tenido episodios de desequilibrio mental anteriormente.

Este es el video que difundió la Policía de Las Vegas: