Alerta mundial: ¿detectaron una nueva pandemia en China?

Pese a que el foco de la comunidad científica está puesto en el coronavirus, un grupo de especialistas identificó un nuevo virus en China que tiene el potencial de convertirse en pandemia. Según detalló un grupo de científicos en un artículo de la BBC publicado este lunes, hay una nueva cepa de gripe de reciente aparición que es transmitido por cerdos pero pueden infectar a los humanos. De tal forma explicaron que el virus tiene similitudes con la gripe porcina que se propagó en 2009.

Los investigadores temen que el virus llamado G4 EA H1N1 pueda mutar y expandirse fácilmente para luego desencadenar otra pandemia. Del mismo modo advirtieron que al ser una gripe nueva y desconocida, las personas podrían tener poca o ninguna inmunidad. En ese sentido remarcaron que cuenta con "todas las características distintivas" para contagiar a los humanos y por eso necesita de un riguroso control para no desatar otro brote global.

El mismo fue detectado cuando la infección se propagó en personas que trabajaban en mataderos y en la industria porcina en China. El virus está siendo investigado por un equipo de especialistas liderados por Kin-Chow Chang, quien afirmó a la BBC que no es una gran amenaza pero que requiere de vigilancia para que no cause otra pandemia ya que puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas.

El profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, aseguró que “si bien este nuevo virus no es un problema inmediato, no debemos ignorarlo". De la misma manera el científico afirmó: "En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos".

Los expertos detallaron su investigación en una publicación en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en la que reiteraron que la importancia de controlar el virus en cerdos. “Los cerdos son anfitriones intermedios para la generación del virus de la influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica”, señaló la publicación.