Se dispararon las muertes por coronavirus en Chile

La cartera de salud chilena informó que, por solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cambiaron el criterio en el conteo de muertes por coronavirus y reportaron 87 (33 por la nueva metodología) durante las últimas 24 horas. Esta nueva cifra marcó un récord en el país desde el primer fallecimiento por la enfermedad el pasado 21 de marzo.



De igual forma, las autoridades informaron que la cuarentena total en el Gran Santiago continuará al menos por una semana más desde el viernes a las 22, ya que los casos no disminuyen. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que esta nueva definición pedida por la OMS “trata de incluir como fallecido por coronavirus a quienes tengan certificado de defunción por Covid-19 independientemente de que no hayan reportado que la persona haya dado positivo por una prueba PCR (para detectar el virus)”.



Con las 87 nuevas muertes, la cifra total de víctimas fatales ascendió a 1.275, según indicó la subsecretaria de Salud, Paula Daza. La funcionaria detalló, además, que en las últimas 24 horas se reportaron 4.942 nuevos casos de COVID-19, 4.537 presentaron síntomas y 405 no lo hicieron, lo que sumó un total de 113.628 contagiados en el país.



Daza precisó que hay 21.605 casos activos, es decir, personas con la capacidad de contagiar, según la nueva definición divulgada por el ministro Mañalich. Entre los nuevos decesos, se destaca la muerte de primer preso contagiado por Covid-19, según informó Gendarmería (el servicio penitenciario) de Chile. Se trata de un hombre de 75 años, que cumplía condena desde el 2014 en el penal Santiago Sur y que presentó síntomas el pasado jueves 28 de mayo.



Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que 1.475 personas están internadas en terapia intensiva, entre ellos 1.218 conectados a respiradores mecánicos y 339 en estado crítico. Zúñiga especificó que hay 330 ventiladores disponibles en la red de salud integrada por Covid-19, que va “creciendo día a día”, e indicó que la ocupación actual de camas críticas se sitúa en 87% a nivel nacional y 97% en la Región Metropolitana, lo que se mantiene constante hace más de una semana.



Mañalich instó a la población a respetar las medidas para poder reducir la propagación del coronavirus. "Estas medidas deben ir acompañadas de una mayor colaboración de la comunidad. La movilidad en la Región Metropolitana se ha reducido en sólo 30% respecto a los niveles habituales, es muy poco y las medidas de emisión de permisos y salvoconductos se endurecerán”, manifestó. Chile vive desde el 18 de marzo un estado de excepción constitucional por catástrofe por 90 días, implementado por el gobierno en medio de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Noticias Relacionadas Murió un niño de 7 años en confuso episodio en el Bº Valle Grande