WhatsApp incluyó una nueva función que todo el mundo pedía

Recientemente un reconocido sitio web, aseguró que en la famosa aplicación de mensajería llamada "WhatsApp", ya se encuentra disponible en la versión beta (utilizada para probar nuevos cambios entre unos pocos usuarios) una nueva función que la mayoría de los usuarios pedía.

Se trata de la posibilidad de programar la "autodestrucción" de los mensajes que se envíen, para que la aplicación ocupe menos espacio en la memoria interna de los distintos dispositivos móviles en los que se puede instalar "WhatsApp". Esto fue asegurado por la página web llamada "Wabetainfo".

Esta función ya se encontraba disponible desde hace un tiempo tanto en "Telegram" como en "Snapchat", por lo que una gran cantidad de usuarios le pedían a los dueños de "WhatsApp" que lo implementaran. En relación a esto, informaron que con esta opción no quedará ningún tipo de rastro de los mensajes eliminados, cosa que actualmente no sucede, ya que aparece la notificación que expresa "Este mensaje fue eliminado".

Sin embargo, se aclaró que esta programación de la autodestrucción de los mensajes, no estará disponible para todo tipo de chats dentro de la aplicación, si no que solamente podrá utilizarse dentro de los grupos, no en las conversaciones individuales entre dos usuarios distintos.