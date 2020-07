Confirmado: Otro presidente sudamericano tiene coronavirus

Este jueves, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó que tiene coronavirus. A través de un video en su cuenta de Twitter, la mandataria, contó que dio positivo en las pruebas que le realizaron.

Se trata del segundo caso positivo en un presidente sudamericano, El primero, fue Jair Bolsonaro. El Jefe de Estado brasilero, confirmó el martes que dio positivo.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Por su parte, Áñez, informó que quedará en cuarentena, pero dijo que se siente bien y seguirá trabajando aislada.

"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positiva", contó la mandataria a través de un video publicado en sus redes.

Jeanine Áñez

"Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento", agregó.

Bolivia, registra hasta este jueves 42.984 infectados con Covid, mientras que los muertos, ya son 1.577, según las estadísticas del Ministerio de Salud boliviano.

Cabe recordar que Jeanine Áñez, asumió la presidencia de Bolivia en el mes de noviembre del 2019, tras la renuncia y denuncia de golpe de Estado de Evo Morales. En medio de un clima de violencia y protestas, la exsenadora, asumió en una sesión del Senado sin quorum.

El mandato de Áñez, es temporal hasta convocar a nuevas elecciones, según lo definió el Senado. Sin embargo, la pandemia, obligó a posponer el calendario electoral previsto hasta el mes de septiembre.