Impactantes videos de la explosión masiva que destruyó Beirut

Este martes, dos fuertes explosiones destruyeron casi por completo la capital libanesa de Beirut. A través de las redes sociales, trascendieron impactantes imágenes del momento en el que se puede observarla gravedad del siniestro.

Al respecto, el gobernador de Beirut, Marwan Abboud calificó el hecho como "un desastre nacional parecido a Hiroshima" y afirmó que las explosiones afectaron a aproximadamente la mitad de la ciudad.

Nuevas imágenes de la explosión en Beirut https://t.co/0zsLPM4iIj — Francisco Carrión (@fcarrionmolina) August 4, 2020

Las explosiones se produjeron en la zona portuaria de la ciudad, según confirmó el jefe de seguridad interna del Líbano, Abbas Ibrahim. El funcionario, señaló que el desastre ocurrió en una sección que albergaba materiales "altamente explosivos". Más temprano, la agencia estatal de noticias, había informado que en el lugar solo había explosivos.

El gobierno, investiga las causas que provocaron el desastre que dejó al menos diez muertos y miles de heridos.

VIDEO | Medios árabes reportan una fuerte explosión cerca del puerto de #Beirut en #Libano. pic.twitter.com/AxjbQZTzg8 — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) August 4, 2020

Las autoridades, instruyeron a los hospitales de la zona estar preparados para recibir una gran cantidad de heridos.

En el hospital St Joseph en Beirut, Líbano, atienden a cientos de heridos por la fuerte explosión en un almacén de petardos pic.twitter.com/iUBrXbKl2e — RT en Español (@ActualidadRT) August 4, 2020

En las imágenes tomadas desde distintos puntos de la ciudad se puede observar la magnitud de la explosión y la onda expansiva que destruyó todo a unos 10 kilómetros a la redonda, según las estimaciones de las autoridades del país.

VIDEO | Medios árabes reportan una fuerte explosión cerca del puerto de #Beirut en #Libano. pic.twitter.com/AxjbQZTzg8 — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) August 4, 2020

Otras imágenes grabadas por residentes de la zona, evidenciaron el desastre que dejaron las explosiones en edificios y, vehículos, calles y todo lo que había a su paso. Según los reportes policiales, la fuerza de la detonación, llegó a sentirse en Limasol, Chipre.

La explosión en Beirut dañó ventanas en rascacielos cercanos. pic.twitter.com/RWCKVk96Cx — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) August 4, 2020

Tras el hecho, el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, se mostró altamente conmovido por la situación y no pudo contener el llanto ante la conferencia que realizo ante periodistas. "Nunca en mi vida he visto un desastre tan grande, tan catastrófico. Esta es una catástrofe nacional. Este es un desastre para el Líbano. No sabemos cómo nos vamos a recuperar de esto. Tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que ser valientes", declaró el funcionario.

Daños masivos en Beirut tras explosiones.

Así quedaron las oficinas en Lebanon. pic.twitter.com/T6UzHQRN3Z — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) August 4, 2020