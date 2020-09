El crudo relato de un sanjuanino en Francia: 'La pandemia golpeó la calidad educativa'

'Los docentes hemos tenido que ser más admisivos, porque los chicos no salen con le nivel previsto. Esto ha sido un golpe a la calidad educativa', señala Pablo Díaz, sanjuanino y docente universitario que reside hace varios años en Francia. El país europeo atraviesa por su segundo rebrote de Covid-19 y hasta el momento la educación pagó varios platos rotos.

'Estamos ante un contexto inédito donde impera lo imprevisto. Por más protocolo lo imprevisto siempre está presente, por eso en la vuelta a clases, 22 establecimientos de Francia tuvieron que cerrar por casos de rebrote', señaló el docente en Canal 13.

Según explicó, esto ha generado un golpe severo a los alumnos. Díaz comentó que un ejemplo claro son los jóvenes que pasan de la secundaria al nivel universitario, donde por primera vez en la historia no realizarán el examen de admisión para ingresar. 'Es el exámen que les brinda el título del bachillerato', señala.

En este contexto, es grande la diferencia de conocimientos que se encontró el docente. 'Estuve en contacto con alumnos que van a entrar a primer año de la universidad y están perdidos, yo no puedo hablar con ellos todo el tiempo español porque han perdido 7 meses de lengua extranjera, no comprenden las cosas que son fundamentales en Francés', acentuó.

Noticias Relacionadas A modo de prevención, rastrillan un nuevo barrio en Pocito

Por eso, desde el sector educativo están buscando apoyo en el hogar. 'Tratamos ahora, como deben estar recluidos en casa, de apoyarnos en la responsabilidad de los padres para que se pueda recuperar el nivel', dijo.

Díaz explicó que las clases presenciales terminaron en febrero y desde entonces no hubo más contacto con las instituciones, algo que algunos intendentes buscan reactivar. 'Hay todo un protocolo para poder continuar las clases, hay establecimiento que se han excedido incluso. Algunos han dividido los patios para que los niños no tengan contacto y solo salen 15 minutos para que luego pueda salir otro grupo al patio, pero no se ha respetado', detalló.

Sin embargo, en este contexto, los más perjudicados son los chicos. 'Estamos tratando con chicos para quienes los protocolos no tienen mucha significación, ha habido rebrotes en algunos alumnos y en escuelas primarias de París', concluyó.