Decía que la pandemia era una mentira y murió de Covid 19

Durante las últimas horas del pasado miércoles 13 de enero se conoció el fallecimiento de un conocido periodista brasileño. Este comunicador apoyaba todas las políticas del presidente Jair Bolsonaro, negando completamente la existencia del coronavirus. Finalmente se supo que el hombre murió por el Covid 19.

.Se trata del polémico Stanley Gusman, un periodista brasileño de 49 años de edad. Este hombre tomó cierta relevancia en los medios el último tiempo, ya que se dedicaba a negar la existencia de la pandemia. El comunicador no recomendaba el uso de barbijo, alegando que no era necesario frente a algo que no es real.

Incluso Gusman llegó a asegurar que no iba a permitir que le tomaran la temperatura en los ingresos de los comercios. Esto se debe a que para él el láser de las pistolas térmicas "dañaban las células de nuestro cerebro", cosa que ya se demostró que no es para nada cierto.

Sin embargo, se sabe que en más de una ocasión tomó la famosa hidroxicloroquina. Esta es una medicina que fue promocionado, entre otras personalidades, por Bolsonaro asegurando que era efectiva contra el SARS-CoV-2. Finalmente el miércoles salió a la luz que este polémico periodista falleció, justamente del coronavirus que tanto negaba.