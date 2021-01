Se enamoró de su hijastro, se casaron y ahora esperan un bebe

La protagonista de esta historia de amor es la popular influencer rusa Marina Balmasheva, quien se volvió noticia por su particular relación. El escándalo familia inició cuando se separó de su marido, pero todo trascendió cuando el hombre comentó quien era el amante con quien la encontró manteniendo relaciones sexuales.

Este sujeto descubrió que el amante era su propio hijo. Lo que sucedió luego es que relación de Marina con el muchacho avanzó a tal punto que se casaron y ahora acaban de convertirse en padres.

La mujer de 35 años, conoció a Vladimir Shavyrin, cuando el pibe tenía solamente siete. El tiempo pasó y el joven fue creciendo. Cuando regresó de la universidad comenzaron su historia de amor que tuvo su punto más importante con el nacimiento de su hija.

Antecedentes

Balmasheva, tiene más de 530.000 seguidores en Instagram, ella estuvo casada con Alexey Shavyrin, de 45, durante 13 años. Sin embargo el amor llegó a su fin cuando el hombre la descubrió mientras tenía relaciones sexuales con Vladimir. En una entrevista Alexey expresó "Una noche que no podía dormir los escuché teniendo sexo. Entonces vi que me estaba engañando con mi hijo. Minutos después vino y se acostó a mi lado y no le dije nada esa noche".

El hombre expresó que ella es una seductora y manipuladora, ya que en su momento hizo que dejara a su familia para estar con ella, lo que considera que pasó con su hijo. En sus 13 años de matrimonio adoptaron a 5 niños, quienes hoy viven con Alexey ya que las autoridades rusas le quitaron la patria potestad a la mujer.

En tato Marina contó que esta feliz ahora, algo que no le pasaba con el padre de su actual pareja. A su vez agregó que el la hace sentir joven y deseada.