Aseguran que el Covid 19 puede provocar daños permanentes en el cerebro

Grupos de neurocientíficos de más de 30 países se encuentran investigando los daños que puede provocar el coronavirus en el cerebro. Esto se debe a que se han detectado una gran cantidad de casos en donde el Covid 19 ha generado accidentes cerebro vasculares (ACV), hemorragia cerebral o pérdida de la memoria por ejemplo.

Estos profesionales aseguran que el SARS-CoV-2 no sólo puede provocar estos problemas, si no que puede llegar a aumentar el riesgo de que un paciente padezca de Alzheimer. Si bien en un principio se pensaba que este microorganismo sólo afectaba los pulmones, al ser una enfermedad respiratorio, se demostró que esto no era así.

Se confirmó que puede derivar en problemas cerebrales de larga duración. Cientos de pacientes a nivel mundial son dados de alta de coronavirus, presentando síntomas compatibles con una lesión en este órgano. Según lo que informa un documento publicado en la revista Alzheimer ‘s & Dementia, el Covid 19 puede lograr que su portador padezca desde convulsiones hasta psicosis inclusive.

Una neurocientífica de la Universidad de California llamada Alysson Mutori, expresó que "los síntomas neurológicos son cada vez más aterradores". La profesional mencionó que desde que comenzó esta investigación, se ha determinado que contagiarse de coronavirus puede implicar sufrir un ACV o una hemorragia cerebral.

La mayoría de estos problemas surgen ya que los pulmones no son capaces de generar el oxígeno necesario para el buen funcionamiento de todos los órganos. Para obtener más precisiones acerca de este tema se ha firmado un consorcio entre investigadores de más de 30 naciones, para estudiarlo. Para esto se utilizará a personas que estén hospitalizadas o que ya formen parte de un algún estudio similar.