Escándalo por las nuevas políticas de Whatsapp

Durante este jueves la compañía que maneja Whatsapp, comenzó a difundir en los dispositivos móviles con la última versión. En ella se lee que se llevarán a cabo una serie de cambios dentro de los dispositivos. Pero muchos profesionales e idóneos del tema aseguran que es mejor leer antes de aceptar los términos y condiciones.

Según explican, habrán cambios que aparentemente será solo con fines publicitarios, por lo que ellos no tendrán acceso a nuestros mensajes. A su vez, las mismas indican que desde el 8 de febrero quien no acepte la política no podrá usar el servicio de mensajería.

En el mensaje se puede leer “Nuestra Política de privacidad explica cómo trabajamos en conjunto para brindarte una mejor experiencia; por ejemplo, al combatir los mensajes no solicitados entre las aplicaciones, hacer sugerencias de productos, y mostrarte ofertas y publicidad relevantes en Facebook". Del mismo modo aludieron a que nada de lo que se comparte en Whatsapp será compartido en Facebook, o en la familia de aplicaciones de Facebook, para que otros los vean.

Al mismo tiempo la compañía señala que la opción de elegir que la información de tu cuenta de WhatsApp no sea compartida con Facebook para mejorar tu experiencia con la publicidad y los productos en Facebook. Para ello, los usuarios que acepten las Condiciones y Política de privacidad actualizadas tendrán 30 días adicionales para tomar esta decisión yendo a Ajustes y Cuenta.

Por otro lado, también expresan que para aceptar o no hay un tiempo limite. En caso de no estar de acuerdo, la empresa te solicitará eliminar la cuenta a fin de que dejes se usar su servicio por no estar de acuerdo con las condiciones. Por ello es que muchos usuarios ven con buenos ojos otras opciones como Telegram.

Algunos conocedores del tema buscaron orientar a los usuarios para que comprendan con palabras faciles lo que busca la mega compañía de Mark Zuckerberg.