Trasplantaron con éxito un riñón de cerdo en un humano

El hito científico se concretó en la Universidad de Nueva York, donde se pudo trasplantar con éxito el riñón de un cerdo a una mujer. El órgano del animal fue modificado genéticamente antes de la operación y funciono durante 54 horas.

El procedimiento se conoce como “xenotrasplante”, y en este caso fue realizado en una persona con muerte cerebral y colocado en uno de sus muslos para poder monitorearlo mejor. Según el cirujano a cargo, Robert Montgomery, en declaraciones a The New York Times funcionó mejor de lo que se esperaba, “se parecía a cualquiera de los trasplantes con donantes vivos que he realizado”, declaró.

Incluso aseguro que los riñones de personas fallecidas tardan días o semanas comenzar a funcionar. La mujer había sido intervenida el pasado 25 de septiembre en el Centro Médico Langone con el consentimiento de su familia alegando que la mujer operada hubiese estado de acuerdo. Luego de las 54 horas de la operación, fue desconectada de toda asistencia vital.

Este hecho resulta esperanzador para el ámbito de la salud ya que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente solo se realiza el 10% de los trasplantes que se necesitan. Rafael Fernández y Martín, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Sevilla e Investigador del Conicet expresó que; “Es una opción probable para un problema creciente que es la falta de órganos. Los pacientes en lista de espera cada vez son más. En el país, hay grupos que actualmente trabajan en la edición génica del animal para que provoque menos rechazo cuando sus órganos son transferidos a los humanos”

Cabe destacar que no cualquiera puede prestar órganos útiles a los humanos, y que la practica trae también un dilema ético sobre la medicina.