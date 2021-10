Una actriz apuñaló hasta la muerte a su hijo y dejó el cadáver en un supermercado

Un horroroso y sangriento crimen produjo una gran conmoción en los residentes de Italia, más precisamente de la ciudad de Città della Pieve. Lo que sucedió fue que una ex actriz de películas condicionadas asesinó salvajemente a su propio hijo. La criminal metió el cuerpo en una caja y lo llevó hasta un supermercado.

La mujer se llama Katalin Erzsebet Bradacs, nacida en Hungría pero que se radicó en Italia para llevar a cabo su carrera de actriz triple x. Esta mujer causó revuelo al ingresar a una sucursal de la cadena de supermercados "Lidl". Esto se debe a que entró con una caja ensangrentada que dejó sobre un mostrador.

Los trabajadores del lugar revisaron el contenido y quedaron completamente horrorizados. Esto se debe a que allí se encontraban los restos sin vida de un niño de 2 años de edad que era el hijo de esta húngara. El pequeño se llamaba Alex Juhasz y había recibido al menos 9 puñaladas tanto en su pecho como en el cuello.

Los testigos no dudaron en llamar a las autoridades que llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Allí la asesina en un principio dijo que el fallecido se había caído, luego reconoció el crimen y luego por recomendación de su abogado no hizo más declaraciones. Por el momento la hipótesis más fuerte es que la actriz habría matado a su pequeño luego de que las autoridades le diera la custodia al padre de la criatura y no a ella.