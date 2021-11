Un especialista sanjuanino analizó los modelos en pugna del balotaje chileno

Sergio Guzmán, politólogo, especialista en Política Internacional y profesor de la Universidad Nacional de San Juan analizó los dos modelos que disputan a Chile codo a codo. Este fin de semana se celebraron las elecciones presidenciales en la República de Chile, por un lado se encuentra el ultraderechista José Antonio Kast quien obtuvo el 27,9% y el izquierdista Gabriel Boric con el 25,8% aparecen empatados.

Según explicó Guzmán en Banda Ancha, José Antonio Kast se caracteriza por ser conservador extremo y que brega por un "achicamiento extremo del estado" en cuestiones que tienen que ver con amplitud de derechos sociales, participación limitada del estado en materia Salud, Educación o beneficios previsionales, "brega por una libre participación del mercado", apuntó el politólogo.

En este punto destacó que, "este hombre ligado fuertemente a la iglesia ha salido consagrado con un discurso demasiado duro. Un admirador de Trump, admirador de Bolsonaro, pero un poco más pulido. Es un funcionario que ha bregado por este tipo de filosofía, aspira a los bilateralismos que a los multilateralismos".

Por otra parte, se encuentra el abogado de izquierda Gabriel Boric, quien ya tuvo un gran protagonismo por el año 2011, cuando comienzan con la lucha por la Educación Pública. Además, en el año 2019 con los levantamientos que se produjeron.

Además, explicó que un porcentaje de electores eligió a Franco Parisi, por lo tanto los candidatos de izquierda y de la ultraderecha deberán tomar una postura más central para poder captar a los votantes que eligieron otro rumbo.

En otra índole, habló sobre la postura tomada por parte del candidato Kast en torno a la Argentina, señaló, "brega directamente por esquemas de relaciones bilaterales y no por esquemas de integración". Además, apuntó que, "es verdad que lo de Bielsa no corresponde al menos en una instancia electoral y en realidad lo que hace es, no orientar el voto a este candidato, en realidad lo que hace en aunar al votante chileno en una causa común".