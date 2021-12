Una diseñadora argentina fue encontrada sin vida en Miami

Se trata de una mujer de 28 años quien era oriunda de la Ciudad de Buenos Aires. Ella fue encontrada muerta esta semana en Miami, Florida, al sur de Estados Unidos. Por este caso es que los investigadores policiales creen que podría haber sido víctima de un femicidio a manos de un hombre que estaba obsesionado con ella.

La mujer era diseñadora gráfica, fotógrafa y trabajaba en una empresa gastronómica de Estados Unidos. Del mismo modo se logró conocer que la familia en Buenos Aires todavía no estaría debidamente informada de los pormenores del caso. Sucede que esta en proceso de investigación y para no entorpecer el camino es que no dieron a conocer su identidad.

Hasta el momento sólo se sabe que el ataque ocurrió el lunes por la tarde en la zona de la calle 73 en Miami Beach. La víctima fue trasladada con heridas de arma blanca al Jackson Memorial Hospital, donde murió poco después.