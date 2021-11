Cerca de 26.000 toneladas de desechos Covid contaminan los océanos del mundo

La pandemia por SarsCov-2 ha generado una enorme cantidad de desechos que terminan, como muchos otros, en los océanos. Se ha calculado que el volumen es de unas 25.900 toneladas de desperdicios plásticos, máscaras, barbijos y guantes. Según el estudio Plastic waste release caused by COVID-19 and its fate in the global ocean (Liberación de desechos plásticos causada por COVID-19 y su destino en el océano global) publicado en la revista PNAS, esto equivaldría a unos 2000 autobuses de dos pisos en desperdicios.

Según el informe, desde que comenzó la pandemia, se han producido cerca d 8,4 millones de toneladas de desperdicios en 193 países. Estos han superado ampliamente la capacidad de los países de procesarlos adecuadamente.

"La pandemia de Covid-19 ha llevado a una mayor demanda de plásticos de un solo uso que intensifica la presión sobre un problema global de desechos plásticos que ya está fuera de control", dijeron Yiming Peng y Peipei Wu de la Universidad de Nanjing, los autores de Magnitude and impact de desechos plásticos asociados a la pandemia publicado en la revista en línea PNAS.

“Los plásticos liberados pueden transportarse a largas distancias en el océano, encontrarse con la vida silvestre marina y potencialmente provocar lesiones o incluso la muerte”, agregaron. La mayoría del plástico, alrededor del 87,4%, fue utilizado por hospitales, mientras que el 7,6% fue utilizado por particulares. El estudio chino encontró que el 46% de los desechos plásticos mal administrados provenían de Asia, debido al alto nivel de uso de máscaras por parte de las personas allí, seguido de Europa, 24%, y América del Norte y del Sur, 22%.