¿Resfrío, gripe o Covid? Lo difícil que es distinguir la variante ómicron

Empieza con un estornudo y tal vez una congestión nasal. Uno piensa que es alergia o un simple resfrío y no que pueda ser coronavirus, porque los síntomas no coinciden con las señales específicas y a veces inequívocas de Covid-19: dolor en las articulaciones, fuertes accesos de tos, fiebre o escalofríos, y la temible pérdida del gusto o el olfato.

Pero con la variante ómicron —que ahora en Estados Unidos es dominante y que contagia por igual a vacunados y no vacunados—, los expertos de salud advierten que los síntomas que antes ayudaban a diferenciar entre un resfrío, la gripe común y el Covid-19 ya no son tan efectivos. Emily Landon, epidemióloga en jefe de enfermedades infectocontagiosas de la Escuela de Medicina de Chicago, dice que hacer una evaluación de riesgo antes de viajar o de reunirse con personas, o hacerse un test de coronavirus en función de los síntomas 'ya no va a servir'.

Lo que complica las cosas es que las sociedades hartas de la pandemia tienen que revisar una vez más lo que creían saber sobre el coronavirus. Los expertos de salud dicen que los cuadros y las infografías que asocian algunos síntomas con un virus u otro en particular y que son muy populares en las redes sociales pueden haber sido útiles en un momento, pero que ahora, con la aparición de ómicron, quedaron obsoletos.

'El problema de esas infografías es que la gente las mira y ve lo que quiere ver. Es como leer el horóscopo y decir: ¡Es justo lo que me está pasando!', dice Landon. Los cuadros y gráficos de síntomas pueden hacer que la gente llegue a conclusiones erróneas, como creer que sus síntomas solo se ajustan a la categoría de un resfrío común, y no al coronavirus.

'Se llama sesgo de confirmación', dice Landon. En esta época de predominio de la ómicron, los síntomas del resfrío, la gripe o el Covid-19 se superponen en varios aspectos, con la excepción de la pérdida del gusto o del olfato, que sigue siendo específica del Covid-19. 'Ahora los síntomas son como un diagrama de Venn, donde todos los círculos se superponen', dice Landon.

A título anecdótico, Landon sabe que cada vez son más los pacientes con estornudos, congestión nasal y dolor de garganta –'cosas que parecen más asociadas a un resfrío común'– que dan positivo para la variante ómicron de Covid-19.