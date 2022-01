Hizo su CV a mano porque no tenía empleo y lo llamaron de 30 trabajos

Conseguir trabajo en épocas de pospandemia es algo que puede transformarse en un problema para más de uno, sin embargo hay personas que no se desaniman e intentan encontrar el camino más adecuado para conseguir la tan anhelada oportunidad para ‘salir adelante’. Esa fue la historia de Ángel Medina, un hombre de 44 años y oriundo de la ciudad de Hermosillo, en México, quien decidió confeccionar su propio currículum vitae de puño y letra.

Luego, fue a dejarlo en los negocios cercanos. La historia se dio a conocer en las redes sociales y en ellas se brindaron algunos detalles de cómo fue la situación que desembocó en el ofrecimiento de casi 30 trabajos distintos. Según lo detalló Televisa News, Ángel tomó un par de hojas y una lapicera y en ellas dejó asentadas sus principales cualidades y su experiencia: 'Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado'.

Y continuó: 'También sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios'. Así, el hombre distribuyó las hojas en distintos puntos de la ciudad pero su búsqueda y su historia de vida terminaron saltando a las redes sociales gracias a alguna persona que compartió la situación. Esto hizo que el caso se viralizara y en poco tiempo Medina recibió cerca de 30 propuestas.

De esta forma, el trabajador pudo conseguir un lugar disponible en un rancho de Guadalajara y alentó a que aquellos que estén en su misma situación no bajen los brazos: 'Uno piensa que las cosas así se van a quedar mal, pero la verdad es que no. A veces las cosas andan mal pero luego vienen las cosas buenas, así me pasó a mí', relató y agregó que había decidido realizar el CV a mano porque no tenía dinero para imprimir tantas hojas.