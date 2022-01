Contagios masivos: la estrategia que evalúa Israel frente a la variante ómicron

La propagación desenfrenada la variante ómicron ha llevado a que las autoridades sanitarias de Israel analicen el cambio de tragedia para combatir la pandemia pro coronavirus. Se trata de un "modelos de contagio masivo" de esta cepa, en vez de optar por los cierres y las restricciones.

De esta manera, los expertos del Ministerio de Salud Israelí se plantean un cambio radical en las medidas sanitarias con el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño por medio de contagios masivos por ómicron. Los indicadores de positividad subieron al 2,48% y el índice de personas que se infectan por cada portador del virus es de un 1,53% lo que indica una intensificación del brote. Sin embargo, la cantidad de hospitalizaciones es mínima con 88 pacientes graves en todo el país.

Según el organismo gubernamental de Salud israelí el 90% de los nuevos casos se debe a la nueva variante ómicron, más infecciosa pero menos letal.

Esta estrategia pue usada por Suecia en el inicio de la pandemia, en ese momento decidió no imponer restricciones a las personas que no pertenecían a los grupos de riesgo. La masividad de infecciones y saturación del sistema sanitario obligo a un cambio de rumbo en las políticas sanitarias. En ese momento no se contaba con vacuna.