La “vacuna vegetal” contra el Covid logró una efectividad del 100% en internaciones y muertes

Se trata de la vacuna canadiense creada con el fin de combatir la pandemia por coronavirus conocida como la vacuna vegetal. El inoculante está basado en una planta y fue desarrollada por la compañía MEDICAGO Y GlaxoSmithKline (GSK) que obtuvo una eficacia esperanzadora del 71% en la prevención de COVID-19 leve y sintomático y un 100% en hospitalizaciones y muertes.

Los resultados se obtuvieron a partir de la fase 3 en ensayos clínicos con la prevalencia de variante delta. El método de utilizado fue randomizado y doble ciego por los que ni el paciente ni el médico saben si se está aplicando la vacuna o el placebo.

En la muestra participaron 23,143 personas mayores de 18 de Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En relación con las variantes, la vacuna ha demostrado alta efectividad contra la variante Delta, de un 75,3% ente cualquier gravedad y del 88,6% frente a la variante gamma. En los estudios no se observaron casos de las variantes Alfa, Lambda y Mu en el grupo vacunado, mientras que la variante ómicron no circulaba durante el estudio.

"Una de las cosas que hace atractiva a esta vacuna, además de su eficacia, es su diseño basado en plantas, una plataforma absolutamente diferente al resto de las vacunas que están disponibles que son basadas en ARN o virus inactivados", según dijo Daniel Chirino, investigador principal en Mautalen Salud e Investigación, otra de las instituciones argentinas que participó en el ensayo.

"Esta vacuna es muy novedosa porque se basa en una partícula que tiene toda estructura externa similar al coronavirus pero no tiene el ARN que permite la replicación viral, por lo tanto no tiene la capacidad de infectar pero sí de generar respuesta inmunológica", indicó. Y añadió: "Las plantas no son modificadas genéticamente, entonces este perfil natural de las vacunas creo que es lo que ha hecho que mucha gente haya accedido a aplicársela".

Considerando estos resultados Medicago busca la aprobación pendiente de la reguladora Health Canadá, ya que hasta el momento la misma no esta autorizada por ninguna autoridad.