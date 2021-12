No podía respirar bien y la causa era un diente de 14 centímetros en la nariz

Una situación completamente insólita se vivió recientemente en Estados Unidos, más precisamente en New York. Allí un hombre de 38 años de edad se cansó de sentir por años una molestia en su nariz por lo que acudió a un especialista. Ahí descubrieron que tenía un diente gigante incrustado en ese lugar.

Por más que parece algo sacado de una película esto efectivamente sucedió y el caso tomó relevancia al salir en la revista especializada en medicina llamada "The New England Journal of Medicine". Todo salió a la luz luego de que el hombre fuera sometido a un radiografía en donde se confirmó lo inesperado.

Mediante la imagen tomada se confirmó la presencia de una “masa blanca, dura, no dolorosa”. Ante esta situación los profesionales de la salud prepararon todo para realizar una intervención quirúrgica para retirar eso de allí. Esto efectivamente sucedió y se constató que se trataba de un diente de 14 centímetros, es decir el triple del tamaño normal.