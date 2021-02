Un cachorrito nació con con dos lenguas, un ojo y sin nariz

Una familia de Filipinas vivió una situación totalmente inesperada durante el pasado sábado 6 de febrero. Se trata de que su mascota dio a luz a una camada de cachorros, pero uno de ellos destacaba entre los demás. Esto se debe a que el perrito había nacido con dos lenguas, un sólo ojo y sin nariz.

La pequeña cría fue llamada "Cíclope" por este grupo familiar de Tailandia. Este cachorro sorprendentemente nació con un sólo ojo. Además llegó a este mundo con dos lenguas y, lo más problemático de todo, no tenía nariz. Este conjunto de graves complicaciones le trajo serios problemas respiratorios y alimentarios desde el minuto uno.

Por la forma de su cabeza no era capaz de mamar de su madre como hacían sus hermanos que nacieron totalmente sanos. Al percatarse de esto sus dueños intentaron alimentarlo con un gotero, preparándole leche en polvo. Lamentablemente no tuvieron éxito y el animal no pudo nutrirse de manera adecuada en ningún momento.

Debido a esto "Cíclope" terminó falleciendo con apenas dos semanas de vida. Luego de que esta noticia saliera a la luz, el medio llamado "The Phillippine Star" realizó una investigación del caso. Los especialistas determinaron que el hecho de que naciera con un sólo ojo, se debió a que la parte frontal de su cerebro nunca se dividió en dos hemisferios. Sumado a esto la avanzada edad de su madre habría complicado aún más las cosas.