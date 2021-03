La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, fue detenida

La ex presidenta de Bolivia detenida en su domicilio..

La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida este sábado en un operativo realizado en Trinidad, al norte del país vecino. El ministro de Gobierno boliviano, Carlos del Castillo, confirmó la aprehensión de la ex mandataria por Twitter. “Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, publicó Del Castillo.

Un fiscal de La Paz había ordenado ayer la detención de Áñez y varios de sus ex colaboradores, en un proceso abierto por el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019.

Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Añez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía.#Justicia — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) March 13, 2021

La medida judicial contra la ex presidenta boliviana fue revelada en medio de la tensión provocada por previas órdenes de detención contra ex jefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento de Morales (2006-2019) en noviembre de 2019, en un proceso activado por una denuncia de una ex diputada del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo, estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la orden de detención. Allí fue finalmente detenida.