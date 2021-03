Habilitaron una curiosa cabina telefónica para hablar con los muertos

La cabina no conecta con nadie pero sirve catarsis para aquellos que perdieron a sus seres queridos..

En Japón, el dueño de un jardín, en Otsuchi, llamado Itaru Sasaki, levantó en ese lugar una cabina telefónica, antes incluso de que Japón fuera sacudido por el terreible terremoto y el posterior tsunami del 11 de marzo de 2011, que se llevó la vida de miles de personas. Sasaki erigió la cabina, a la que apodaron 'el teléfono del viento'. No está conectada a ninguna red telefónica.

El hombre lo hizo, luego de la muerte de un primo, víctima del cáncer. La idea prendió. Actualmente, muchas personas llegan hasta la cabina para hablar con sus seres queridos que ya no están. "Hay muchas personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos Hay familias que desearían haber dicho algo al final, si hubieran sabido que no volverían a hablar", asegura Sasaki a la agencia Reuters.

Los supervivientes del tsunami acuden a la cabina y cuentan a sus familiares que después del desastre natural estuvieron buscándolos. "Te envié un mensaje diciéndote dónde estaba yo, pero no lo revisaste", dice Kazuyoshi Sasaki tras marcar el número de teléfono de su difunta esposa Miwako.

Sachiko Okawa, de 76 años, visita la cabina para llamar a Toichiro, con quien estuvo casada durante 44 años antes de que falleciera. La mujer dice que a veces siente que puede escuchar la voz del que fuera su marido al otro lado de la línea, algo que le hace sentirse "un poco mejor".

Ahora Sachiko trae a sus dos nietos al lugar para que también puedan hablar con su abuelo. El teléfono atrae a miles de visitantes de todo Japón, además de generar iniciativas parecidas en otros países. La conmovedora historia también inspiró la creación de la película 'Kaze no denwa' ('El telefono del viento').

Fuente: Agencia Reuters,